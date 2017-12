Sconfitta nelle Marche, il Renate Calcio resta… Fermo.

Trasferta spigolosa

Che non sarebbe stata una partita facile si sapeva. La Fermana ha messo in campo tutte le sue qualità e la sua voglia di risalire la classifica, mentre i nerazzurri non hanno saputo svoltare rispetto alle ultime uscite. Gara equilibrata fino al 39′, quando Misin, su invito di Sansovini batte Di Gregorio. In avvio di ripresa la risposta brianzola, con Ungaro che trasforma il primo rigore stagionale a favore del Renate Calcio (fallo su Fietta). Nella seconda metà della gara però i marchigiani scappano via. Segnano prima Lupoli e poi Sansovini, entrambi ispirati da Petrucci.

Il tabellino

FERMANA – RENATE 3-1

FERMANA: Valentini; Clemente, Comotto, Manè, Sperotto, Petrucci, Grieco (10’ st Urbinati), Doninelli (20’ st Acunzo), Misin, Sansovini (40’ st Maurizi), Lupoli (31’ st Cremona). A disposizione Ginestra, D’Angelo, Iotti, Franchini, Ciarmela, Da Silva, Equizi, Benassi. All. Destro.

RENATE: Di Gregorio; Mattioli, Di Gennaro, Teso, Vannucci, Simonetti (39’ st Musto), Fietta (29’ st Palma), Pavan, Ungaro, Finocchio (29’ st Piscopo), Anghileri. A disposizione Cincilla, Savi, Malgrati, De Micheli. All. Cevoli.

ARBITRO: Nicoletti di Catanzaro.

RETI: 39’ Misin (F), 7’ st rig. Ungaro (R), 23’ st Lupoli (F), 30’ st Sansovini (F).

NOTE: ammoniti Misin (F), Fietta (R). Calci d’angolo 1-5 Recuperi 0’+5′. Spettatori 800 circa.

La situazione

La classifica nel girone B di serie C dopo 18 giornate. Padova 34, Sambenedettese 28, Renate 27, Feralpi Salò 26, Pordenone 25, Triestina e Albinoleffe 24, Reggiana 23, Fermana 22, Mestre e SudTirol 21, Vicenza e Bassano 19, Gubbio e Teramo 18, Ravenna 17, Santarcangelo 13, Fano 10. Nel prossimo turno il Renate Calcio affronterà in casa il Pordenone: uno scontro diretto quindi per poter riprendere a correre. Si gioca domenica prossima, 17 dicembre, con inizio alle 14.30.

