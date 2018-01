Mancano solo due settimane al via del settimo “Cross per tutti”, il più partecipato circuito di corse campestri di tutta la Lombardia. L’edizione 2018, che alzerà il sipario domenica 14 gennaio a Cesano Maderno, vede in calendario cinque gare.

Ecco le date:

14 gennaio – Cesano Maderno (organizza Atletica Cesano)

21 gennaio – Cinisello Balsamo (organizza Atletica Cinisello)

4 febbraio – Paderno Dugnano (organizza EuroAtletica 2002)

18 febbraio – Seveso (organizza Marathon Club Seveso)

25 febbraio – Lissone (organizza Team Brianza Lissone)

Attesi 3.500 atleti dai 6 agli 80 anni

All’evento sono attesi 3.500 atleti, di tutte le età, dai 6 agli 80 anni, una media di 1.600 per ogni singola tappa. Alla campestre hanno partecipato anche Luca Alfieri e Ademe Cuneo, brillanti azzurrini agli ultimi Campionati europei di corsa campestre di Samorin. Anche quest’anno il “Cross per tutti” scommette sulle nuove generazioni: le categorie giovanili potranno partecipare al costo di un solo euro ad atleta. Per le classifiche individuali e di società sarà valido ancora il regolamento introdotto nella scorsa edizione, quello che assegna i punti a scalare partendo però dal numero di atleti classificati in ogni gara. Si parte, come detto, domenica 14 gennaio da Cesano.