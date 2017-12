Pista di pattinaggio su ghiaccio aperta in Brianza. Dove? A Desio, per tutto il periodo delle festività natalizie. Andiamo con ordine. A dicembre i corsi del Club del Ghiacciosi interrompono per le vacanze, ma la pista rimarrà aperta per chi vuole continuare ad allenarsi e a divertirsi all’interno del Centro Sportivo cittadino. Non solo dunque gli atleti dei corsi di agonismo impegnati nella stagione sportiva, ma anche semplici appassionati di pattinaggio su ghiaccio.

Pista di pattinaggio su ghiaccio

Nel periodo che va dal 23 dicembre al 7 gennaio la pista di pattinaggio su ghiaccio sarà aperta con i seguenti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Resterà chiusa domenica 24 e lunedì 25 dicembre, così come il weekend seguente, ossia domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio. Sabato 23 dicembre ci sarà un ospite speciale in pista con i bambini: dalle 16 spazio anche a Babbo Natale. Altro grande appuntamento previsto per il 6 gennaio: alle 16 farà la sua apparizione la Befana, impegnata nel distribuire caramelle ai più piccoli.

Voi sapete pattinare?

Durante la vacanze di Natale la voglia di inforcare i pattini ritorna grande protagonista. Serve però essere capaci di pattinare, mantenere l’equilibrio e muoversi con la massima disinvoltura possibile. Di conseguenza sorgono spontanee alcune domande. Da che età si può cominciare a pattinare? Quali corsi è bene frequentare? Come coniugare le varie attività svolte quotidianamente con il pattinaggio? Il Club del Ghiaccio è il soggetto giusto per rispondere a tutte queste domande.

E a gennaio si riparte con i corsi

Sulla pista di pattinaggio su ghiaccio di Desio nell’ultima settimana di gennaio inizierà il secondo ciclo di corsi. Si tratta dell’occasione giusta per chi vuole affinare le tecniche di questo sport. Ma le lezioni sono aperte anche ai principianti. Sono in corso le prenotazioni per una lezione di prova gratuita: per farlo basta scrivere a clubdelghiacciodesio@gmail.com. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.clubdelghiaccio.com.

Informazione Pubblicitaria