Amanti della pallacanestro, si avvicina l’appuntamento con l’Old Star Game.

Serata speciale a Desio

Sabato sera, al PalaBancoDesio, con palla a due alle 21, si terrà la terza edizione dell’evento cestistico che riunisce in campo grandi campioni del passato. La novità dell’edizione “desiana” è che la manifestazione avrà la formula del triangolare. In campo infatti si sfideranno squadre con le maglie di Pallacanestro Cantù, Olimpia Milano e Pallacanestro Varese. Martedì, presso l’As Hotel di Limbiate, sono state presentate proprio le divise da gioco, battezzate da Antonello Riva e Carlo Recalcati.

Quanta storia in campo

Per Cantù si rivivrà l’era delle due Coppe dei Campioni con una maglia celebrativa in stile “Squibb-Ford”. La selezione dell’Olimpia Milano vedrà il ritorno delle “scarpette rosse” e della storica canotta dell’era Billy-Tracer- Philips targata Peterson-Casalini, mentre Varese porterà in campo la maglia dello scudetto della Stella. Le panchine delle tre squadre protagoniste dell’Old Star Game saranno lunghissime, in modo da poter ospitare tutte le icone della storia del derby lombardo.

La serata

Le squadre saranno presentate in stile americano da Belen Rodriguez e Dan Peterson. Tre le mini-partite da 2 quarti ciascuna partendo dalla sfida tra Cantù e Varese. Le pause di gioco saranno intrattenute dalle schiacciate del team acrobatico “Dunk Italy” e dal corpo di ballo “B Crew”. I fondi raccolti con la vendita dei biglietti saranno poi devoluti alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, presieduta da Santo Versace. L’associazione è infatti impegnata in Italia e nel mondo per la cura di bimbi affetti da labiopalatoschisi e malformazioni cranio-maxillo- facciali. I fondi andranno a sostegno del progetto Smile House a Milano.

I protagonisti

Eccellenti le presenze confermate: Sandro Gamba, Arnaldo Taurisano, Carlo Recalcati, Fabrizio Frates, Dino Meneghin, Antonello Riva, Pierluigi Marzorati, Roberto Premier, Vittorio Gallinari, Hugo Sconochini, Gregor Fucka, Denis Marconato, Davide Cantarello, Marco Sambugaro, Stefano Attruia, Arijian Komazec, Giacomo Galanda, Diego Fajardo, Cristiano Zanus Fortes, Paolo Alberti, Fabrizio Ambrassa. E con loro anche Michele Mian, Corrado Fumagalli, Alberto Tonut, Antonio Sala, Beppe Bosa, Fabrizio Della Fiori, Renzo Bariviera, Umberto Cappelletti, Fausto Bargna, Andrea Gianolla, Franco Boselli, Dino Boselli, Fabio Colombo, Marco Spangaro, Sani Becirovic, Roberto Casoli, Massimo Bulleri, Daniele Biganzoli e tanti altri ancora.

I biglietti

La prevendita è disponibile on line (www.oldstargame.it) e in tutti i punti vendita VivaTicket in Italia. In occasione dell’evento di sabato, i botteghini del PalaBancoDesio apriranno alle 18. Promozioni riservate a gruppi e Under 18, oltre a prezzi popolari in tutti i settori per sensibilizzare l’afflusso di pubblico a sostegno della raccolta fondi.