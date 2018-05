Settimana impegnativa per le ragazze della Sc Cesano Maderno, con le ragazze impegnate in tre competizioni su strada nell’arco di sette giorni.

In Trentino Esordienti…

Mercoledì 25 aprile le ragazze erano impegnate a Dro (Trento), dove Serena Torres e Valentina Basilico, hanno entrambe sfiorato l’ingresso nelle prime 10 di giornata. Per le Esordienti al via 111 atlete, che subito devono far fronte al forte vento sul circuito di 4,5 chilometri da ripetere 5 volte, con un chilometro finale che raggiunge anche il 10 per cento di pendenza. Ciò comunque non impedisce però i continui attacchi e le ragazze dell’Sc Cesano Maderno riescono a reagire abbastanza bene, tant’è che è Valentyna Vynogradova a lanciare l’ultimo attacco sul rettilineo al suono della campana. Il difficile arrivo però non facilita la riuscita di un buon piazzamento: la gara si chiude quindi con la Torres 13esima seguita da Vynogradova e da Valeria Viola.

… e Allieve

Per le Alieve sono invece 7 i giri da percorrere. Anche questa gara viene resa dura sin da subito dai continui scatti ed è proprio in una di queste azioni che la brianzola Basilico si avvantaggia sul gruppo con altre due atlete. Non abbastanza però per arrivare a giocarsi la vittoria. Il terzetto viene così riassorbito e Valentina deve accontentarsi della 12esima posizione, seguita da Maya Vallarin e Aurora Pedrini.

Esordienti a Piacenza

Le Esordienti della Sc Cesano Maderno hanno poi gareggiato domenica a Podenzano (Piacenza). 101 le atlete partenti, con una caduta al primo giro che fraziona molto il gruppo. Coinvolta anche Valentyna Vynogradova, che non subisce gravi conseguenze, ma che è costretta al ritiro. Un’azione al penultimo giro riesce a far sì che due atlete si avvantaggino sul gruppo tanto quanto basta per arrivare in solitaria. Dietro di loro la volata del gruppo inseguitore vedrà concludere Serena Torres in 16esima posizione, seguita dalle compagne Valeria Viola e Francesca Riva.

“Giornata in Rosa”

Infine martedì Primo maggio le ragazze cesanesi, Allieve ed Esordienti, hanno preso parte alla seconda edizione della “Giornata Rosa” di Castel Mella (Brescia). Le Esordienti hanno affrontato una gara di 29 chilometri. Una caduta nelle prime posizioni del gruppo, al terzo giro, vede coinvolta una delle ragazze del torrazzo, Valeria Viola. Per lei fortunatamente solo qualche escoriazione, senza conseguenze gravi. Alla fine è volata di gruppo, con la sempre presente Torres che chiude in ottava posizione.

Sempre in volata

Per le Allieve sono invece 60 i chilometri previsti dal menù bresciano. Anche questa gara vede più ragazze che tentano l’azione più e più volte, ma il gruppo riesce a tornare sempre compatto. L’ultima azione avviene a circa due chilometri dall’arrivo, ma il gruppo reagisce ancora e si arriva così alla volata a ranghi compatti. Maya Vallarin chiude 18esima, seguita dalla compagna Valentina Basilico.