Trionfa il tennis desiano con il portacolori Davide Melotto che ha vinto il torneo Fit di categoria battendo in finale Nicolo Fava della Bestennis Accademy di Cinisello Balsamo.

Incontro dopo incontro ha raggiunto la finale

Melotto che è partito dalla griglia di partenza dai 32esimi di finale, incontro dopo incontro ha raggiunto la finale battendo giocatori del calibro di Cristian Persico, Giovanni Camusso e Alberto Carminati. A fine gara lo stesso Melotto dichiara ”ringrazio tutti i presenti che hanno tifato in questi due giorni di torneo, il tennis Desio che ha sempre avuto fiducia in me anche nei momenti meno belli ed il mio incordatore di fiducia Guido, capace di tendere le corde della mia racchetta in modo ottimale per la riuscita di Ace vincenti.”

Continua la sequenza vincente

Continua la scia vincente per gli atleti del tennis Desio, contribuendo a rendere l’associazione la prima Superschool a 4 stelle in Lombardia, nella classifica Gran Prix della Federazione Italiana Tennis. Ora tocca alle atlete femminili, che il 3 e 4 marzo si affronteranno per il torneo Fit di categoria in programma al centro sportivo comunale di Desio.