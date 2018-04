Manca una settimana alla Cento chilometri di Seregno. Appuntamento per domenica 15 aprile.

La Cento chilometri di Seregno assegna il titolo italiano

Domenica 15 aprile si corre a Seregno la decima edizione della Cento chilometri. La corsa assegna il titolo italiano di cento chilometri su strada, per la quarta volta dopo le edizioni del 2010, del 2014 e dello scorso anno. Al via ci saranno i campioni italiani in carica: i bergamaschi Marco Menegardi e Chiara Milanesi. Molti i nazionali in gara anche per preparare il Campionato europeo delle 24 ore, in programma in Romania a fine maggio.

In programma anche 60 km e mezza maratona

Oltre alla Cento chilometri, che si corre su un anello di venti chilometri ripetuto cinque volte attraverso sei Comuni, nel programma della giornata sono previste la “Gelsia 60 chilometri” nella quale sarà protagonista il brianzolo Pietro Colnaghi, e la “Maxi Sport Half Marathon” di 21 chilometri. La grande festa dello sport sarà completata dalla non competitiva Straseregno, giunta alla ottava edizione, a cui si attendono circa duemila atleti fra cui bambini e ragazzi delle scuole cittadine.

I favoriti della Cento chilometri di Seregno

La gara è organizzata dal Comune di Seregno in collaborazione con Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera, e Iuta, l’associazione di ultramaratona. Oltre ai vincitori della scorsa edizione, i favoriti sono Silvio Trivelloni, Matteo Lucchese e il croato Robert Radojkovic. In gara anche Stefano Bolognini, vincitore della “12 ore di Bergamo” a marzo. Fra le donne, attesa per Elena Di Vittorio, Daniela Di Stefano e Maria Ilaria Fossati, ex nazionale Cento chilometri e 24 ore, madrina nella scorsa edizione.