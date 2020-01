A Caponago la strada diventa bianca. Singolare incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì, nel centro di Caponago.

Sostanza persa da un camion

Un camion in transito ha perso dal cassone una sostanza bianca che si è riversata sulla carreggiata lungo via don Natale Villa, a poche decine di metri di distanza dalle scuole e dalla piazza della chiesa. Sul posto si sono subito portati gli agenti della Polizia locale e un addetto dell’Ufficio tecnico comunale. Nel giro di pochi minuti, anche grazie al sistema di videosorveglianza comunale, gli agenti della Locale, coordinati dal comandante Gabriele Garberoglio, sono riusciti ad identificare il camion e a fermarlo.

La sostanza

Il conducente del mezzo ha riferito alla Polizia che la sostanza finita sulla strada è Stearato di Zinco in sospensione acquosa. In sostanza un sapone di zinco molto usato in campo industriale e in particolare per soluzioni cosmetiche. In base alle direttive dell’Unione Europea non è considerato una sostanza pericolosa.

Strada transennata

Il tratto di strada è stato transennato anche per evitare che altri veicoli in transito possano spargere la sostanza lungo altre vie del paese. Già nel tardo pomeriggio di oggi verrà effettuato un intervento di pulizia, seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia regionale per l’ambiente, subito contattata, al fine di evitare che la sostanza possa finire nella fognatura. Il Comune ha fatto sapere che i costi sono a totale carico del privato responsabile dello sversamento.

