Alla Candy Arena non solo volley. Anche una performance teatrale che vedrà protagonista Massimiliano Finazzer Flory, con “Esercizi di stile”.

“Esercizi di Stile” è la nuova performance teatrale di Massimiliano Finazzer Flory in programma alla Candy Arena di Monza, con Giulia Malaspina al pianoforte. L’appuntamento è per giovedì 28 febbraio alle ore 20,30, quando andrà in scena una rappresentazione tra teatro e musica, un omaggio a Raymond Queneau e al suo traduttore in Italia, Umberto Eco. Lo spettacolo che vedrà protagonisti diversi personaggi in un autobus tra un cappello, un diverbio, un incontro, un bottone…

Lontano dall’essere uno sfoggio di “giochi di parole”, “Esercizi di Stile – 30 variazioni da Raymond Queneau” esalterà la forza della narrativa e l’interpretazione di Finazzer Flory con 30 protagonisti e una sola storia, raccontata utilizzando svariate figure retoriche e i più disparati registri linguistici a dimostrazione di come nelle parole e nella lingua siano presenti infinite possibilità.

In scena, insieme alla lettura teatrale di Finazzer Flory e alla musica di Giulia Malaspina, anche la danza contemporanea andrà a completare la performance.

Ulteriori informazioni sullo spettacolo a ingresso gratuito sul sito del Consorzio Vero Volley, dove è possibile anche prenotare il biglietto. Per assistere alla rappresentazione è sufficiente registrarsi compilando il modulo nelle pagine dedicate su verovolley.com o candyarena.it.