Anche Renate avrà la sua Pro Loco. Merito di un gruppo di cittadini volenterosi che in questi giorni si stanno organizzando per dare vita ad un gruppo – laico e apartitico – capace di dare una sferzata di energia al paese, contando sulla disponibilità dell’Amministrazione comunale.

Già attiva la pagina Facebook

L’idea è stata lanciata lo scorso 26 novembre sul gruppo Facebook “Sei di Renate se…” da Manuel Mattarella e accolta dagli internauti con una raffica di commenti entusiasti. Non sono mancate nemmeno le prime proposte, a partire da quelle in vista del sempre più vicino Natale. Come l’installazione di piccolo albero illuminato, coinvolgendo le scuole. Il secondo passo è stato quello di creare un gruppo chiuso, sempre sul social network (Pro Loco – Renate), al quale si sono iscritti già in quarantuno. Il terzo sarà organizzare un incontro, per far conoscere di persona gli aspiranti volontari.