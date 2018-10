Attacco incendiario alle auto in sosta. Sono almeno quattro le vetture colpite. Per i Carabinieri si tratta sicuramente di incendi dolosi.

Attacco incendiario

E’ stato un vero e proprio attacco incendiario quello che si è verificato la notte scorsa a Limbiate. Nel mirino dei piromani alcune auto in sosta. Alle 2 della notte scorsa sono scattati quattro allarmi per l’incendio di altrettante autovetture, alcune delle quali andate completamente distrutte. I fatti si sono verificati nelle vie San Giorgio, dove è toccato ad una Fiat Stilo, Milite Ignoto, per una Renault Twingo, Cesare Battisti, una Fiat Punto e viale dei Mille, una Ford Escort. Le fiamme, che sono state domate dai Vigili del Fuoco di Desio e Bovisio Masciago, sono sicuramente di origine dolosa. Gli investigatori tendono ad escludere che si tratti di un autore seriale ma concentrano le ipotesi sul gesto isolato di qualche sconsiderato.