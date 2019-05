Qualche settimana fa, come raccontato dai colleghi del GiornalediLecco.it era stata la volta di Airuno. Poi per diverse sere di seguito segnalazioni erano arrivate dal centro di Merate. Ora è “il turno” di Casatenovo dove sono stati avvistati cinghiali in paese.

Avvistati cinghiali in paese

La foto dei cinghiali in mezzo alla strada è stata postata un uno dei gruppi Facebook del paese. Gli animali, intorno all’una e mezza di questa notte, erano proprio al centro della carreggiata all’inizio della frazione di Rogoredo. L’immagine è stata postata con l’obiettivo di mettere in allerta soprattutto gli automobilisti invitandoli a prestare la massima attenzione.

I rischi per gli automobilisti

La pericolosità dei cinghiali, sul fronte della sicurezza stradale è purtroppo ormai cosa nota.

LEGGI QUI le dichiarazioni del presidente della Coldiretti Lariana Fortunato Trezzi

Il rischio reale, soprattutto nelle ore notturne o al mattino presto, è quello di incorrere in un incidente, investendo l’animale o nel tentativo di evitarlo.