Bambini piantano l’albero dell’inclusione in via Emanuele Filiberto a Canonica.

Bambini piantano l’albero dell’inclusione

Piantumato un albero speciale, quello dell’inclusione. Una pianta nata dal lavoro dei bambini della scuola dell’infanzia «San Domenico» di Canonica in collaborazione con le insegnanti e i genitori. La cerimonia si è svolta martedì mattina presso l’alberata storica di via Emanuele Filiberto alla presenza del sindaco Pietro Cicardi.

“E’ un vero onore per la scuola dell’infanzia San Domenico, per le insegnanti e per tutte le persone che prestano con il cuore il loro tempo, avere in questa occasione, la presenza dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato la coordinatrice Marilena Brasca – Questo evento è la conclusione di un percorso, durato l’intero anno scolastico, nel quale è stato trattato il tema dell’inclusione, nel quale bambini, genitori, insegnanti hanno sperimentato, riflettuto e creato questo bellissimo albero che unisce i talenti di ciascuno di noi, le proprie diversità, le proprie unicità, rendendolo speciale”.

“E’ in un’ottica inclusiva che abbiamo pensato di riscoprirci diversi, speciali l’uno per l’altro tanto da portare la nostra attenzione sulle qualità di ciascuno cambiando il nostro modo di vedere, spesso negativo e giudicante. Abbiamo avuto la gioia di sperimentare ciò con i bambini che con il loro semplice sguardo, non hanno faticato a riscoprire i loro talenti nascosti e di farli presenti ai compagni”.

“In tutto questo percorso un ringraziamento per la presenza sempre attenta alla nostra scuola spetta al parroco, don Maurilio Mazzoleni, ma anche a Federica Vergani, pedagogista che collabora da tre anni nella nostra scuola e che ha guidato genitori e bambini in questo progetto. Un ringraziamento va anche ai papà volonterosi che in un’ottica collaborativa, hanno realizzato questo bellissimo albero dell’inclusione che, in un momento successivo verrà donato al Comune in segno di gratitudine per la disponibilità dataci, in modo che possa diventare un piccolo segno per un mondo sempre più inclusivo”.

“Nel momento dell’inaugurazione dell’albero dell’inclusione i bambini lo hanno salutato con un grazioso canto che hanno imparato per l’occasione. Grazie di cuore a tutte le persone che hanno reso possibile aprire una piccola finestra sul territorio con l’augurio che sia la prima di tante”.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 23 aprile 2019.