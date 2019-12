Carate, perde il controllo e cade in moto.

Incidente sulla Sp6

Carate, perde il controllo e cade in moto. Paura per un motociclista di 45 anni, che era in sella al suo scooter lungo la Provinciale che da Carate porta a Besana, subito dopo il ponte grande di Realdino. L’uomo, all’altezza di una curva, ha probabilmente sbandato e si è ritrovato contro il guard-rail. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente avvenuto poco dopo le 14.15. L’impatto è stato piuttosto violento. Sul posto è subito arrivata l’automedica di Desio e l’ambulanza in codice giallo. E’ stato fatto alzare anche l’elisoccorso, ma, fortunatamente non c’è stato bisogno del suo intervento. A supporto dei soccorritori anche i carabinieri e gli agenti di polizia locale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi e a regolare il traffico. Lunghe le code in entrambe le direzioni.