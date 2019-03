Dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi in via Isonzo e in viale Lombardia a Mariano Comense, a poco distanza dalla zona industriale di Birone di Giussano, sono stati arrestati Salvatore Valenti, 43 anni, e la convivente Anjela Bostan, 34 anni, che gestivano due case anziani abusive in città.

Case anziani abusive in via Isonzo e viale Lombardia

Sono ventisei le persone che provengono da due realtà di assistenza abusiva fiorite in città, sotto la gestione di Salvatore Valenti e della convivente e che ora sono in attesa di ricevere una nuova sistemazione. Si tratta di “Convivendo” in via Isonzo, con 16 ospiti e “Il Bonsai” di viale Lombardia con altri dieci utenti.

Perché dopo il sopralluogo di martedì dei Nas, della Polizia locale, delle assistenti sociali del Comune e di Ats in via Isonzo e la conseguente chiusura dei ben cinque appartamenti gestiti dalla onlus “Convivendo”, venerdì di questa settimana un nuovo sopralluogo, come scrive il GiornalediComo.it, ha registrato una scoperta altrettanto triste. In viale Lombardia, sulle ceneri dell’ex foresteria lombarda “Il Bonsai”, già sigillata un anno fa dietro segnalazione del Comune di Mariano, continuava l’attività di Valenti.

L’arresto per sfruttamento del lavoro di dieci persone

Non solo i Carabinieri del Nas ma anche quelli del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) hanno lavorato al caso. L’arresto per Valenti e la convivente è scattat per sfruttamento del lavoro ai danni di dieci persone. Insomma, stando all’accusa, all’interno della struttura c’erano persone che, senza qualifica, si occupavano degli anziani ospiti. Ora la coppia è in carcere in attesa della convalida dell’arresto da parte del Gip mentre gli appartamenti sono stati posti sotto sequestro preventivo dai Carabinieri.