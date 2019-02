Chiuso il ponte sul fiume Seveso che porta alla stazione di Cesano Maderno. Lo dispone un’ordinanza contingibile e urgente della Polizia locale in seguito alla segnalazione di anomali tremori della struttura al passaggio delle auto.

L’allarme è scattato intorno alle 15 e ha portato sul posto i Vigili del fuoco per un sopralluogo. La Polizia locale sta presidiando l’incrocio tra via Como e la piazza della stazione ferroviaria del centro città in attesa che vengano posizionate le transenne per il divieto di transito. Disagi inevitabili per automobilisti e pendolari. Chi dovesse raggiungere piazza Alda Merini può farlo passando dal centro storico cittadino. La provvisoria chiusura del ponte di via Don Lino Marelli non riguarda il passagio pedonale. L’evolversi della situazione è costantemente monitorata dall’Amministrazione comunale. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Celestino Oltolini poco fa era sul posto per un sopralluogo.