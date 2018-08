Crisi SuperDì: scaffali vuoti anche nel Comasco. Continua la lunga serie di segnalazioni relative ai punti vendita che lentamente si stanno svuotando perchè la merce non viene più rifornita.

La crisi dei punti vendita Superdì e Iperdì non si arresta. Proprio di oggi la notizia che anche a Lomazzo, in provincia di Como, gli scaffali del punto vendita si stanno lentamente svuotando. A riportarla è la nostra testata Settegiorni.it. Da mesi infatti non arriva più merce e i lavoratori non hanno certezze sul loro futuro. Leggi su Settegiorni.it lo sfogo di una delle dipendenti.

In Brianza diversi punti vendita a rischio

Anche in Brianza, ne abbiamo ampiamente parlato nelle scorse settimane, la situazione è davvero preoccupante. Dopo la chiusura del punto vendita di Lentate ora a rischio sono quelli di Desio, Cesano e Barlassina, dove la merce sugli scaffali è ridotta all’osso.

Nei giorni scorsi sulla vicenda è intervenuta anche la proprietà che ha fatto sapere di puntare a preservare i livelli occupazionali. QUI LA NOTA INTEGRALE DIFFUSA

La crisi si allarga

Una crisi, quella dei supermercati controllati dalla società Gca che si è acuita in primavera e che nelle ultime settimane sta interessando anche la bergamasca dove sono a rischio i punti vendita di Treviglio, Antegnate e Stezzano che danno lavoro a 45 persone. LEGGI QUI I DETTAGLI