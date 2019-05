Sono almeno 1300 i residenti di Monza e Lecco che muoiono per malattie collegate al fumo ogni anno (non solo di carattere tumorale, come spesso si pensa, ma anche a carico dell’apparato cardiovascolare e respiratorio).

Per questo motivo venerdì in occasione della «Giornata mondiale senza tabacco» Ats Brianza ha presentato le iniziative volte al contrasto del preoccupante fenomeno del tabagismo.

Il contrasto al fumo, ecco come

«Un problema che si ripercuote sui costi sanitari: si stima che ogni anno tra 4.500 e 7.800 ricoveri ospedalieri sono effettuati per malattie fumo-correlate, con una spesa per la collettività che si calcola tra 25 e 40 milioni di euro solo nelle due province, non contando i costi delle altre forme di assistenza», spiega Luca Cavalieri d’Oro, direttore del Dipartimento di Epidemiologia dell’Ats Brianza. Proprio su questa tema sono stati sensibilizzati i ragazzi delle scuole con la creazione di un fumetto in collaborazione con l’associazione Cancro Primo Aiuto distribuito in 15000 copie. «Chi non fuma vince» aiuta attraverso la storia di un ragazzo come tanti a spiegare l’importanza di dire “no” al tabacco preferendo una vita sana.

I centri per smettere

Smettere di fumare, con l’aiuto degli ambulatori è molto più facile che tentare da soli. A Monza il Centro per il trattamento del tabagismo si trova in Via Solferino 16 (039 2336661). Per Seregno: via Vincenzo Bellini 1, Seregno 0362 984813. Per Vimercate: via Luigi Ronchi 6, a Vimercate (039 6657661) o all’ospedale di via Santi Cosma e Damiano 10 (039 6657201 – 039 6657539).