Sono due le persone finite in Pronto Soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza per intossicazione etilica. I soccorritori sono intervenuti pochi minuti dopo la mezzanotte a Cesano Maderno per una donna di 39 anni che si è sentita male a causa di qualche bicchiere di troppo. Le prime cure sul posto sono state affidate ai volontari della croce bianca locale. Successivamente è stato disposto il trasferimento in ospedale a Desio in codice verde.

Negli stessi minuti l’ambulanza della croce bianca di Biassono interveniva invece a Desio per un’altra intossicazione etilica. I volontari hanno soccorso un 50enne in via Guado in codice giallo. Fortunatamente dopo i primi accertamenti sul posto l’uomo si è sentito meglio e non è stato disposto il trasferimento in ospedale.

E’ invece finito al Pronto Soccorso del San Gerardo di Monza il 27enne che, dopo aver bevuto troppo, ha accusato un malore in via Guarenti. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice verde dalla croce rossa.

Infine, sempre intorno a mezzanotte, un 18enne è stato raggiunto dai volontari della croce rossa in via Arosio a Monza per una caduta. Anche in questo caso l’intervento si è concluso in posto.