Due auto sono andate a fuoco nel parcheggio dell’Iperal di Valle Guidino, frazione di Besana. E’ successo oggi, giovedì, all’ora di pranzo.

Due auto a fuoco

I rogo è divampato per cause accidentali da una quattro ruote posteggiata negli stalli a pochi metri dell’ingresso del supermercato. Le fiamme hanno poi avvolto anche l’auto accanto. Sul posto sono giunti due mezzi dei Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. La zona è stata limitata con i nastri california e interdetta al traffico. Fortunatamente né i proprietari, giunti a Valle per fare la spesa, nè altri clienti sono rimasti feriti.