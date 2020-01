Due malori e un incidente stradale nelle ultime ore in Brianza. Tre le persone portate in ospedale. Nessuna in gravi condizioni.

Sono tre gli interventi di soccorso effettuati nella notte a cavallo tra venerdì 17 gennaio e oggi, sabato.

Poco dopo la mezzanotte il primo intervento a Vimercate dove, in via Cavour, un uomo di 42 anni ha accusato un malore in strada. Sul posto sono intervenuti i volontari del soccorso locale e i Carabinieri. Il 42enne è stato trasportato all’ospedale cittadino in codice verde.

Nulla di preoccupante anche per il 22enne che si è sentito male a Burago poco dopo mezzanotte e mezza. Il giovane è stato soccorso sempre dai volontari vimercatesi e trasportato in ospedale per in codice verde.

Infine segnaliamo l’incidente stradale avvenuto alle 4.30 in viale Regina Margherita a Macherio. Un ragazzo di 29 anni è rimasto ferito lievemente ed è stato portato all’ospedale di Carate Brianza in codice verde per accertamenti.