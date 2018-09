Due volontari in biblioteca per il Servizio civile. Ricerca, prestito e restituzione dei libri, supporto nella gestione di eventi culturali, informazione al pubblico. Sono due i volontari che il Comune di Desio “recluta” con il bando di Servizio civile Anci Lombardia.

In biblioteca due volontari per il Servizio civile

Per dodici mesi chi ha già compiuto i 18 anni e ne ha meno di 29 lavorerà, spalla a spalla, con gli altri dipendenti del Comune sul progetto: “La cultura in Provincia di Monza Brianza: Biblioteca civica di Desio”. Un impegno settimanale di circa trenta ore distribuite su cinque o sei giorni con un rimborso spese di 433,80 euro al mese.

Il Servizio civile come corso di formazione

Il Servizio civile è una sorta di “corso di formazione professionale” in cui si impara facendo e che consente di acquisire competenze professionali che potranno tornare utili in futuro per trovare un lavoro. Al termine del loro percorso, infatti, i giovani otterranno un attestato di partecipazione e un certificato con le competenze acquisite, che potranno inserire nel proprio curriculum.

Il bando scade il 28 settembre

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 28 settembre attraverso la PEC – Posta Elettronica Certificata (protocollo.comune.desio@legalmail.it), a mezzo «raccomandata A/R» o a mano presso l’Ufficio Protocollo in piazza Giovanni Paolo II. Insieme alla domanda e al curriculum vitae deve essere consegnata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale.

I requisiti richiesti

Tra i requisiti richiesti il diploma quinquennale di scuola media superiore e una buona conoscenza dei sistemi informatici (applicativi standard e internet). È possibile presentare una sola domanda di partecipazione, per un solo progetto, in un solo Ente. Il bando e il facsimile di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Desio (www.comune.desio.mb.it – sezione bandi) oppure sul sito del Servizio Civile Anci Lombardia (www.scanci.it). Informazioni sui progetti: Biblioteca civica (referente: Carla D’Onofrio – tel. 0362/392317 – email: biblioteca@comune.desio.mb.it).