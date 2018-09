Expo Brianza taglia il nastro della trentottesima edizione. Questa mattina la Fiera intercomunale di Bovisio Masciago ha ufficialmente aperto i battenti e si potrà visitare fino al 7 ottobre.

Il comitato promotore di Expo Brianza ha dato il benvenuto alla trentottesima edizione con la cerimonia d’inagurazioni di questa mattina, sabato 29 settembre. Come da tradizione, si sono avvicendati sul palco i rappresentanti delle associazioni di categoria e i sindaci dei comuni coinvolti nell’organizzazione.

Il benvenuto del presidente Mariani

Walter Mariani, numero uno dell’unione artigiani di Monza e Brianza e presidente di questa edizione di Expo Brianza ha definito la manifestazione “un saldo punto di riferimento per eventi riguardanti il commercio, un luogo strategico e una fiera dai grandi numeri, un esempio di valore”. Poi l’auspicio: “La Brianza conta più di 16mila ditte artigiane che oggi ci guardano con orgoglio e speranza. Il successo che speriamo di bissare e superare quest’anno ci incoraggia a proseguire il cammino che si avvia ai 40 anni. In un momento difficile come lo sono stati gli ultimi anni di crisi, il nostro è sempre stato uno spazio significativo. Abbiamo voluto pensare anche ai più giovani, all’inizio della fiera c’è il laboratorio del legno dedicato a tutti gli artigiani di domani”.

Cioffi di Cna

Francesco Cioffi, presidente di Cna Monza e Brianza ha aggiunto: “È stato difficilissimo tornare a fare questa fiera negli anni di crisi, ma la perseveranza ci ha dato ragione. Il territorio è così ricco e merita una rappresentanza, è giusto che ci sia un contenitore come questo”.

Picozzi di Confcommercio

Guarda al futuro Eugenio Picozzi di Confcommercio: “Nelle riunioni e nel tempo si è visto che il comitato che organizza Expo è fortissimo, sono passate 38 edizioni e siamo ancora qui. Le amministrazioni ci danno la forza, e dovremmo cercare di allargare il cerchio. Questo è il momento giusto, visto che c’è da rifare la convenzione è una finestra ideale per aggiungere altri sindaci al cerchio storico dei sei comuni che abbiamo oggi. Lo stand della Confcommercio è occupato quest’anno da alcuni giovani commercianti limbiatesi che hanno avuto un’idea particolare, per questo abbiamo voluto premiarli”.

Gli interventi dei sindaci

Giuliano Soldà sindaco di Bovisio Masciago: “Racconto un aneddoto: settimana scorsa alla festa di Bovisio ho chiesto a alcuni cittadini quale fosse la loro percezione di Expo. Sui dieci intervistati otto hanno detto che agli inizi era come un grosso mercato, ma che ora è molto migliorata. Gli altri due invece mi hanno detto che ancora va migliorata. Parafrasando la Bibbia, quest’assemblea non vive solo sul prodotto, ma di tutte le relazioni territoriali che è riuscita a costruire. Teniamo vive le nostre tradizioni, ma allo stesso tempo continuiamo a sviluppare questi sogni”

Luca Allievi sindaco di Seveso: “Questa fiera non è solo frutto dell’economia, il fatto che continui da tutti questi anni vuol dire che dietro ci sono dei valori. Crederci, fare rete, l’osmosi, cioè il dare e ricevere continuo con la comunità sono i valori e il segreto che rende grande la Brianza. Spero che continui ancora per altri 38 anni, vorrebbe dire che la passione e i valori di questa terra saranno rimasti intatti”

Filippo Vergani sindaco di Varedo: “Questo è un momento importante per il territorio, arrivato qui ti accorgi che c’è un gruppo importante, delle fondamenta per questa fiera. Io sono un manate della cultura e del lavoro brianzolo. Grazie alla polizia locale e ai carabinieri per il lavoro che fanno”

Pietro Nicolaci, assessore a Cesano Maderno: «Ogni volta che vengo però trovo una sorpresa, è bello che questa fiera abbia tenuto duro e allo stesso tempo abbia saputo rivedersi e andare avanti. Mi sovviene la metafora di una quercia, ancorata saldamente al terreno con le radici ma i cui rami ogni anno crescono e cambiano le foglie”.

Antonio Romeo sindaco di Limbiate: “Continuiamo a sognare, questa fiera ogni anno è un grande punto di arrivo e di partenza. Dobbiamo sicuramente cercare di allargarci sul territorio. La proposta che lancio è che venga dato spazio espositivo gratuito o comunque a condizioni favorevoli ai giovani imprenditori che per la prima volta vogliono affacciarsi a questo mondo”.

Il programma di domani

Ore 10-13 Workshop fotografico e sala pose professionale con modelle, a cura di Michelangelo Fotottica – Limbiate.

Ore 10-18 Apertura del “Parco Groane Day” mercatino a chilometro zero delle aziende agricole del Parco delle Groane, attività naturalistiche con le guardie ecologiche, laboratori e giochi per i bimbi

Ore 14-18 Western all’Expo “il Battesimo della Sella” organizzato dall’Associazione Amiamo Limbiate e dal maneggio Sweet Horse Ranch

Ore 21-23 Serata Country con ASD Astro Dance e DJ Franco, in collaborazione con il comune di Limbiate