Ferragosto di tradizione e novità a Palazzo Arese Borromeo. A Cesano Maderno tante proposte per chi resterà a casa per scelta o per necessità.

Ferragosto di tradizione e novità a Palazzo Arese Borromeo

Nel primo anno di apertura di Palazzo Arese Boromeo anche ad agosto, la giornata di Ferragosto non poteva certo fare eccezione. Tante novità accompagneranno, il 15 agosto, la tradizionale Festa del Pasqué: alle 10 si terrà la messa alla chiesetta della Beata Vergine del Transito, seguita da un aperitivo in piazza Arese offerto dai volontari, e alle 20.30, sempre alla chiesetta, la seconda messa seguita dalla tradizionale processione mariana. Alle 17, novità assoluta, nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo si terrà lo spettacolo “Voci nel bosco” con attori e artisti trampolieri, accompagnato da musica diffusa e voce narrante a cura del Teatro dell’Aleph. La giornata di Ferragosto poi si concluderà con la tradizionale anguriata tutti insieme.

Gli appuntamenti continuano

Molto vario anche il programma proposto dall’assessorato alla Cultura guidato da Silvia Boldrini per le ultime due settimane di agosto. Continuerà infatti la rassegna di eventi adatti a tutte le età e di diversa tipologia per soddisfare i gusti di un pubblico ampio e variegato. “Una proposta per trascorre l’estate in compagnia, concedendosi momenti di relax circondati di bellezza, storia e cultura”, spiega il sindaco Maurilio Longhin. Nel pomeriggio di sabato 17 agosto, alle 15.30, la visita guidata “Mi porti a Palazzo?” permetterà a tutti i bambini di trascorrere alcune ore con i propri genitori alla scoperta delle tante curiosità nascoste della dimora.

Attività per tutti i gusti e tutte le età

La serata di venerdì 23 sarà invece dedicata alla musica con “Passione opera”, il concerto a cura dell’Associazione ProMusica, mentre sabato 24 alle 15.30 saranno chiamati a raccolta tutti i bambini e la loro creatività per il laboratorio “Crea il tuo mosaico”, in cui ogni partecipante potrà ricreare una parte della sala più particolare del Palazzo: il ninfeo. Concluderà infine la programmazione di agosto,venerdì 30, l’evento “Jazz pic-nic sotto le stelle”, organizzato in collaborazione con Cynara Flair nella cornice del Giardino, per godersi tutti insieme uno degli ultimi giorni d’estate.