Fulmine su casa e auto, paura per la segretaria Cisl di Monza e Brianza e Lecco

Disavventura per la segretaria Cisl di Monza e Brianza e Lecco Rita Pavan in vacanza a Cellio, nel Vercellese fra il fiume Sesia e il lago d’Orta.

Fulmine su casa e auto

Un brutto spavento davvero per Rita Pavan in vacanza con la famiglia in una frazione di Cellio, in provincia di Vercelli. Durante un temporale, un fulmine s’è abbattuto su casa e poi macchina, poi finita in cenere.

La testimonianza di Rita Pavan

La segretaria ha affidato a Facebook il racconto di un’esperienza che sarà difficile dimenticare, ricevendo il sostegno di tanti colleghi e amici.