Giussano, orti urbani vicino all’area mercato. 38 posti disponibili dall’anno prossimo. Erano stati promessi e finalmente arriveranno: la Giunta nei giorni scorsi ha approvato il progetto per la realizzazione degli orti urbani in città.

Entro la fine dell’anno si andrà in gara e per la prossima estate i cittadini potranno coltivare ortaggi e piante.

L’area che gli amministratori hanno individuato è quella adiacente all’area mercato, dove sono già in funzione altri servizi e dove è già presente un locale per i bagni pubblici.

«Saranno creati 38 spazi, ciascuno di circa 30 metri quadrati – spiega il primo cittadino Matteo Riva – sarà preparato un bando per l’assegnazione, ma è nostra intenzione oltre a dare priorità agli anziani, lasciare dei posti anche a giovani che sono interessati alla coltivazione e a famiglie. Non abbiamo ancora definito nel dettaglio i criteri di assegnazione, ma ci stiamo lavorando».

Nel progetto di realizzazione è previsto anche la creazione di un capanno che sarà utilizzato dai cittadini assegnatari, e che servirà per riporre attrezzi o altro materiale utile per l’orto.