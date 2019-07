Giussano, Residenza Amica: diploma alle assistenti familiari.

Giussano, Residenza Amica: diploma alle assistenti familiari. Si è chiuso pochi giorni fa il corso di formazione per assistente familiare. Centosessanta ore di lezioni, organizzate dall’Agenzia per il Lavoro Mestieri Lombardia in collaborazione con il Consorzio Comunità Brianza e principalmente finanziato dal «Fondo Povertà» dell’Ambito di Seregno, hanno portato alla formazione di personale in grado si prestare, all’interno di un nucleo familiare, opportuna assistenza a persone in condizioni di necessità (anziani, disabili, malati). Venerdì scorso, 12 luglio scorso, presso la Residenza Amica, le partecipanti hanno ricevuto alla presenza del presidente Albero Elli, gli attestati di competenza di “Assistente Familiare” .

Alcune di loro sono già state inserite nelle famiglie che hanno fatto richiesta per un periodo di prova in attesa di inserimento lavorativo definitivo.