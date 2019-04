La voce si rincorreva da tempo, creando non poca preoccupazione tra i besanesi e non solo: gli ambulatori di Ginecologia e Ortopedia dell’ex ospedale di via Viarana chiuderanno con l’inizio di aprile. Voce fortunatamente smentita dall’ufficio stampa dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate, dalla quale la struttura cittadina dipende.

Nessuna chiusura in arrivo

“Non è all’ordine del giorno alcuna chiusura”, è stato chiarito. E meno male visti i tanti pazienti che si rivolgono all’ex ospedale di Besana. A parlare sono i numeri registrati nel 2018. 588 le prestazioni erogate dall’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia; 523 da quello di Otorinolaringoiatria; 1.050 dall’Oculistica; 1.086 dalla Dermatologia. Si sale ancora con l’Odontoiatria (2.820) fino al picco di Medicina Fisica e Riabilitazione (22.795).

“Nel primi due mesi del 2019 si registra complessivamente un incremento di prestazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”, hanno aggiunto dall’Asst Vimercate.