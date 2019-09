Un terribile impatto che ha fatto finire la sua moto in verticale contro l’auto su cui si è schiantata. Un grave incidente ha coinvolto un motociclista e una vettura circa un’ora fa in viale Brianza a Monza all’altezza del Serrone di Villa Reale.

Lo schianto

Sul posto sono ancora presenti gli agenti di Polizia locale che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti parrebbe che la motocicletta viaggiasse da Vedano verso Monza città quando ha impattato violentemente contro un’Audi che, provenendo dall’altra direzione, stava svoltando a sinistra in via Rovani.

I soccorsi in viale Brianza

L’uomo a bordo della motocicletta, un 35enne, sembrava in gravi condizioni, tanto che l’ambulanza era inizialmente partita in codice rosso. Poi le sue condizioni sono state stabilizzate dagli operatori del 118 e non è più risultato in pericolo di vita, tanto che i soccorritori l’hanno portato in ospedale in codice giallo. Alla guida dell’automobile invece un 48enne che lavora a Monza e che non è rimasto ferito.

Lunghe code

Non sono ancora iniziate le operazioni di sgombero dei due veicoli coinvolti dalla carreggiata. Inevitabile la lunga coda che si è formata da Biassono e Vedano in direzione Monza centro su viale Brianza. Ripercussioni al traffico si stanno verificando anche su viale Cesare Battisti in direzione del Rondò dei Pini.