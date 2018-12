Grave malore questa mattina in Comune a Biassono, si è sentito male un 60enne.

Grave malore in Comune

Un uomo di 60 anni ha avvertito un malore mentre si trovava all’interno di Villa Verri in via San Martino 9, sede del Palazzo municipale. Stava aspettando l’arrivo del figlio, che è l’autista dello scuolabus, quando si è sentito male probabilmente per un problema al cuore. Si trovava all’ufficio Pubblica Istruzione.

I soccorsi

Vista la gravità della situazione sono scattati immediatamente i soccorsi attivati in codice rosso. Sul posto sono arrivate l’ambulanza dei Volontari di Vimercate e l’automedica Monza e Brianza. I soccorritori hanno cercato di stabilizzare le condizioni del paziente prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale. Purtroppo lo stato di salute dell’uomo non è migliorato e il 60enne è stato condotto all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Il fatto, accaduto proprio in centro paese, ha destato l’attenzione di numerosi passanti preoccupati per l’accaduto.