Anche a Besana arrivano i “parcheggi rosa”. Sono stalli riservati ai veicoli di donne in gravidanza e alle persone con bambini fino a tre anni.

Parcheggi per le mamme

Troveranno spazio nelle vicinanze di luoghi di riferimento per le famiglie. Quindi in via Boltraffio a Villa Raverio, nella parte interna alle attività commerciali, vicino alla farmacia e allo studio pediatrico; in via San Siro, a Montesiro, nella parte di posteggio interna alla farmacia, nelle vicinanze della scalinata d’accesso ai locali della Protezione civile. L’ultimo sarà in via Roma, davanti al Comune, in sostituzione del carico-scarico.

La promessa mantenuta

Una novità, quella dei ” parcheggi rosa”, che il nuovo sindaco Emanuele Pozzoli aveva inserito nel programma elettorale. A parlarne in particolare era il punto “Family first”: sei azioni concrete da mettere in campo, pensate anche con il supporto della moglie Camilla, per andare incontro alle giovani coppie che vogliono avere un figlio. O più di uno, si spera, per invertire la tendenza degli ultimi anni.

Accanto agli stalli riservati alle mamme, il pacchetto comprende l’attivazione della misura “Nidi gratis” della Regione e la reintroduzione della tariffa fratelli accanto all’indicatore Isee per i servizi scolastici. Oltre a due novità. La “Baby box”, vale a dire un voucher da 100 euro per ogni nuovo nato da spendere nei negozi di Besana e i “Baby Pit Stop”. Spazi questi ultimi riservati alle mamme per cambiare i loro piccoli e allattarli, promossi dall’Unicef.