Il Totobeauty ha la sua regina. Ieri sera, lunedì, Il Giornale di Seregno e il Giornale di Desio hanno incoronato i vincitori dell’edizione 2019 del gioco riservato ai professionisti della bellezza.

La cerimonia di premiazione del Totobeauty è stata ospitata nelle sale del ristorante Il Fauno, all’Hotel Parco Borromeo di Cesano Maderno, che ha messo a disposizione una bellissima location e un raffinato aperitivo. La serata ha visto intervenire tanti parrucchieri, estetisti ed esperti di bellezza che nel corso dell’estate si sono sfidati a colpi di coupon, coinvolgendo familiari, amici e clienti affezionati. I primi sei in classifica hanno ricevuto i premi in palio.

I sei finalisti

Al sesto posto Dania Mastellaro di “Immagine Donna” di Cesano Maderno, al quinto Ilenia Vitale di “Fiore di loto” di Lentate sul Seveso, al quarto la cesanese Elisa Panetti de “L’Oasi della bellezza”. Sul terzo gradino del podio Giusy Pasqualetto, dello studio estetico “GP” di Desio, sul secondo Rosy Lardo di “Why by normal” di Cesano Maderno. La vincitrice del Totobeauty edizione 2019 è Laura Casati, di “Laura acconciature” di Cesano Maderno: grazie ai suoi 1.345 punti si aggiudica un soggiorno di coppia per due notti al relais “Il Casale” di Tovo San Giacomo, in Liguria.

Un abbonamento digitale in omaggio

Tutti i professionisti intervenuti alla premiazione hanno ricevuto, in omaggio, un buono valido per l’attivazione di un abbonamento digitale mensile al Giornale di Seregno o al Giornale di Desio. Il servizio completo, con tutte le foto della serata, sul Giornale di Seregno e sul Giornale di Desio in edicola martedì 5 novembre.