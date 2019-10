Croce rossa in cattedra al Bennet di Copreno per insegnare come comportarsi nelle situazioni di emergenza.

“Impariamo dalla Croce rossa” come gestire le emergenze

«Impariamo dalla Croce rossa» è l’iniziativa organizzata dal Comitato lentatese, che ha preso il via nel week-end del 5 e 6 ottobre e proseguirà a novembre. Nella prima lezione i volontari si sono focalizzati sulla rianimazione cardiopolmonare e sulle manovre salvavita pediatriche, mentre il 12 e 13 ottobre hanno parlato di sicurezza stradale. «Abbiamo mostrato le immagini degli incidenti mortali che si sono verificati negli ultimi anni nella nostra zona – spiega Stefano Orsenigo, responsabile comunicazione – Un modo per sensibilizzare sull’importanza di un comportamento corretto alla guida, per non mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri».

Ecco i prossimi appuntamenti

Il prossimo appuntamento, sabato 2 e domenica 3 novembre, sarà con le manovre salvavita pediatriche e la gestione delle piccole e emergenze domestiche, mentre il 9 e il 10 verrà spiegato come comportarsi in caso di terremoto o esondazione.