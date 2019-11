In cinquecento a Cesano Maderno per il Natale di Maometto. Ieri, domenica, la processione dei fedeli musulmani per le vie del Villaggio Snia.

Cinquecento musulmani in corteo domenica pomeriggio per la tradizionale commemorazione della nascita di Maometto. Per il quarto anno consecutivo i fedeli islamici della zona si sono ritrovati alla Snia per il loro Natale. Bambini, ragazzi e adulti si sono riuniti al Biulè e poi, in festosa processione lunga più di un’ora e scandita dalla recita di versetti del Corano e da canti religiosi, hanno raggiunto via Riccione. Nei locali della cooperativa “Le Stelle”, i cibi della tradizione, la preghiera comunitaria e l’estrazione di due biglietti aerei per un pellegrinaggio a La Mecca, la città santa.

Il messaggio di amore e fratellanza

Tra la folla Nawaz Shaid, referente della comunità pakistana di Cesano, e Chaudhry Asif, vicepresidente dell’Associazione culturale islamica di Cesano. “Siamo qui – spiega Chaudhry Shahid Nazir, referente della comunità pakistana della Brianza – per festeggiare il compleanno del profeta Maometto e trasmettere un messaggio di amore e fratellanza”. Tra i primi a far visita ai musulmani in festa Edgardo Zilioli, presidente dell’associazione Comitato civico frazione Snia, e il presidente della commissione comunale Servizi alla persona, Marco Merighi. Nel tardo pomeriggio si sono uniti alla festa anche il sindaco Maurilio Longhin (nella foto) e il presidente del Consiglio comunale, Francesco Romeo, con il consigliere Elisa Zanellato.