Incidente mortale a Monza, paura anche a Verano Brianza, dove un incidente ha visto protagoniste tre persone, tra cui una bimba di 7 anni.

Il dramma

L’incidente più grave si è consumato intorno all’1.30 a Monza, in via Adda. A perdere la vita un uomo di 60 anni di Caponago, travolto e ucciso da un’auto condotta da un giovane di Concorezzo.

Grande spavento anche a Verano Brianza. Poco prima delle 3, lungo la Strada provinciale 110, un incidente stradale ha coinvolto tre persone, tra cui una bimba di 7 anni. Con lei un uomo di 38 e una donna di 32. Soccorsi dai sanitari di Meda, Besana e Monza, due di loro sono stati trasportati (uno in codice giallo, l’altro in codice verde) all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche i Carabinieri di Seregno e i Vigili del fuoco di Monza. Da segnalare nella notte anche due intossicazioni etiliche: poco dopo l’1 una ragazza di 28 anni è stata soccorsa in codice giallo in via Brembo a Monza, mentre intorno alle 2 una donna di 40 anni è stata soccorsa in codice giallo a Limbiate in via Monza e trasportata in verde all’ospedale di Garbagnate Milanese.