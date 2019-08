Lo stadio di Desio si colora di nerazzurro per l’arrivo dei talenti della Primavera dell’Inter. I giovani talenti si alleneranno in Brianza fino al 6 settembre.

La Primavera dell’Inter si allena a Desio

Per tre settimane, i giovani talenti U19 dell’Inter si alleneranno presso il centro sportivo comunale di via Agnesi. Una grande opportunità colta al volo dall’Aurora Desio, in collaborazione con il gestore dell’impianto.

Porte aperte per gli appassionati

I ragazzi di mister Armando Madonna faranno lavoro atletico e proveranno schemi e geometrie nello stadio, in allenamenti singoli o doppi, a porte aperte per gli appassionati. Una ghiotta chance per gli addetti ai lavori del calcio dilettantistico e per i tifosi nerazzurri della Brianza per ammirare i gioielli del “campionificio” meneghino, con tanti nazionali italiani e stranieri, tra i prospetti più interessanti del calcio internazionale.