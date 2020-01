Liliana Segre è cittadina onoraria di Vimercate.

La notizia è stata confermata proprio questa mattina, lunedì, dall’Amministrazione comunale, che ha pubblicato la lettera di ringraziamento ricevuta direttamente dalla senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di concentramento.

La proposta

L’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria era stato avviato nel novembre scorso. Le forze di centrosinistra avevano presentato in Consiglio comunale un ordine del giorno che chiedeva di esprimere solidarietà alla senatrice, sopravvissuta ai campi di sterminio nazista, da sempre testimone di quell’orrore, e vittima di attacchi, minacce e insulti di ogni genere.

I consiglieri di maggioranza 5 Stelle non si erano limitati ad annunciare la loro adesione alla proposta del centrosinistra, ma erano andati oltre proponendo di incaricare il primo cittadino di avviare l’iter per conferire a Segre la cittadinanza onoraria, come fatto da molti altri Comuni. Proposta che era stata votata all’unanimità dal Consiglio. E così il sindaco Francesco Sartini, sulla scorta di questo mandato, ha attivato la procedura che si è conclusa, come detto, nei giorni, scorsi, e ha fatto scattare ufficialmente la cittadinanza onoraria da oggi, lunedì. Non un giorno a caso, visto che il 27 gennaio è, come noto, il Giornata della Memoria, dedicata al ricordo dello sterminio di milioni di persone ne campi nazisti.

La lettera

Di seguito il testo integrale della lettera inviata da Liliana Segre al Comune di Vimercate:

Cari cittadini, care cittadine di Vimercate, saluto voi tutti e ringrazio il Consiglio Comunale per avermi concesso l’onore di condividere con voi la cittadinanza di Vimercate. Da oggi siamo dunque concittadini e la vostra città sarà anche la mia.

Una cittadinanza onoraria è un atto che istituisce un legame ed una empatia che sono sempre cifra di umanità e di idem sentire civile oltre che civico.

Sono dunque ben felice di potermi dire da oggi vostra concittadina, purtroppo ragioni di età e di salute mi impediscono di essere presente fra voi come vorrei, ma ci tengo a condividere con voi i sentimenti democratici e antifascisti che storicamente sono appannaggio di questo territorio.

Certa che la condivisione della cittadinanza renderà più saldi i nostri valori e i nostri principi auguro alla vostra, anzi nostra, comunità un futuro di prosperità e di progresso morale e civile.

Data la coincidenza temporale auguro altresì buona Giornata della Memoria a tutti i miei nuovi concittadini e concittadine, tanto più che siamo pochi giorni prima della commemorazione dei martiri vimercatesi morti per la Resistenza al nazi-fascismo. Il vostro lavoro sulla memoria è importante proprio perché conoscere e conservare la storia è la premessa indispensabile di una cittadinanza piena, consapevole e democratica. Grazie di nuovo a voi tutti,

Liliana Segre Grazie di nuovo a voi tutti,

Liliana Segre

AMPIO SERVIZIO SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA DOMANI, MARTEDI’ 28 GENNAIO, DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DIGITALE PER PC, TABLET E SMARTPHONE