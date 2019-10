Lotta alla ludopatia slot spente in fasce orarie sensibili. Il Consiglio comunale di Nova Milanese ha approvato un regolamento all’unanimità

Lotta alla ludopatia slot spente in fasce orarie sensibili

Stop a slot machine e videolottery in alcune fasce orarie particolarmente sensibili. Il Consiglio comunale di Nova Milanese, venerdì 25 ottobre ha approvato all’unanimità il regolamento per la prevenzione e il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo patologico.

Coinvolti i comuni della zona

“Oltre al consiglio comunale abbiamo cercato di coinvolgere tutti i comuni della zona, perché solo con una rete che vada oltre i confini della singola città possiamo ottenere un’azione condivisa, più forte e che produca risultati migliori” ha spiegato l’assessore al commercio Rosa Nigro. Il percorso per arrivare al regolamento è stato condiviso dalle forze politiche in commissione

Campagne di sensibilizzazione e sgravi fiscali

Previsto dunque divieto di accensione delle macchinette in determinate fasce orarie. Non sarà consentito giocare dalle 8, 30 alle 11, 30, dalle 14 alle 16 e dalle 21 alle 23. In programma anche campagna di sensibilizzazione e comunicazione partendo dalle scuole e per disincentivare la presenza delle macchinette nei locali, sgravi fiscali a chi decide di disinstallarle.