Esami di maturità, pubblichiamo le foto degli studenti migliori

Sono ormai alle battute finali gli esami di maturità nelle scuole superiori del nostro territorio. Una maturità quella del 2019 accompagnata dalle novità introdotte dalla riforma e ribadite dalla circolare del Miur che ha definito argomenti e struttura della seconda prova. Diversi istituti hanno già esposto i tabelloni con gli esiti finali. Anche quest’anno il Giornale di Carate offre la possibilità agli studenti promossi con la votazione pari o superiore a 90 di vedere pubblicata LA PROPRIA FOTOGRAFIA. La foto dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: redazione@giornaledicarate.it oppure dovrà essere consegnata direttamente in redazione a Carate in via Corso della Libertà 14-16 entro le ore 10 di lunedì 8 luglio, specificando oltre al voto, nome e cognome e scuola frequentata.

Risultati e fotografie saranno pubblicati in un servizio speciale sul numero del Giornale di Carate a partire dal martedì 9 luglio. Altri risultati e esiti insieme alle foto sul numero del 16 luglio.