In casa e nel locale commerciale che utilizzava nascondeva più di 3 chili di droga. Un brioschese è stato così arrestato dai carabinieri di Giussano. E non è la prima volta.

Brioschese arrestato

Sono le 17 di ieri, mercoledì, a Briosco, quando, al termine di accertamenti di polizia giudiziaria, i carabinieri traggono in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e minaccia a pubblico ufficiale un brioschese 41enne, calabrese d’origine. Muratore di professione, celibe, con diversi precedenti alle spalle.

L’uomo stava passeggiando quando è stato notato dai militari per il suo comportamento sospetto. Sono scattati così i controlli e nella successiva perquisizioni domiciliari i sospetti si sono concretizzati. Nella sua abitazione e nel locale commerciale che utilizzava, i carabinieri hanno rinvenuto oltre 3 chili di droga tra eroina, cocaina, marijuana e hashish. Oltre a un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

La droga era nascosta nel controsoffitto del negozio del brioschese, in passato occupato da un centro estetico, da tempo chiuso.

Minacciati i carabinieri

Il 41enne ha altresì provato a minacciare i carabinieri che, per nulla intimoriti, lo hanno denunciato anche per minaccia a pubblico ufficiale. E’ stato alla fine tradotto in carcere a Monza su disposizione dell’autorità giudiziaria.