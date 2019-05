Nuovo assalto a uno sportello bancomat. Nella notte tra giovedì e venerdì i malviventi sono entrati in azione a Casatenovo. L’ultimo colpo risale solo a poche settimane fa. Nella notte tra il 16 e il 17 aprile infatti la “banda del bancomat” aveva colpito sempre a Casatenovo devastando lo sportello della Banca Banca Popolare di Milano di Rogoredo.

Come riporta Il GiornalediLecco.it la notte scorsa ad essere “ripulita” è stata ancora una volta la Bpm di Milano ed in particolare la filiale che si trova all’interno del centro commerciale Levada in via Roma (strada della Santa). Nessuna esplosione questa volta: i ladri hanno letteralmente sradicato dal muro la macchina erogatrice del denaro contante. Ingenti i danni, mentre al momento non è ancora possibile quantificare l’entità del bottino. Sul caso indagano i Carabinieri.