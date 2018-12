Piste ciclabili: la Regione finanzia quattro progetti. Di ieri la decisione della Giunta, che ha stanziato fondi per Monza e tre centri brianzoli.

Piste ciclabili, fondi da Regione Lombardia

Ieri, martedì 4 dicembre, la Giunta Regionale ha approvato il finanziamento di 4 progetti in altrettanti Comuni di Monza e Brianza per lo sviluppo e la messa in sicurezza delle piste ciclabili. A darne notizia è stato notizia il consigliere regionale della Lega, il besanese Alessandro Corbetta. I Comuni che hanno ottenuto lo stanziamento regionale sono Monza (75.000 euro), Giussano (100.000 euro), Lissone (100.000) e Varedo (40.000 euro). Si tratta in totale di 315 mila euro per quattro progetti che hanno un costo complessivo di 950 mila euro.

“Oltre un terzo dei costi dei lavori – ha sottolineato Corbetta – sarà coperto da Regione. A dimostrazione dell’interesse, che c’è sempre stato da parte del governo lombardo, a far sviluppare i progetti meritevoli e utili per il territorio e i cittadini”.

Il cofinanziamento della Regione interessa anche tanti altri centri della Lombardia, come riferivamo in un articolo della scorsa estate infatti gli stanziamenti regionali per le piste ciclabili raggiungono la ragguardevole cifra di 3 milioni e 600.00 euro.