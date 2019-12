Quattro persone in ospedale per malore e un infortunio. Intervento dei soccorritori a Brugherio, Giussano, Veduggio, Cornate e Limbiate.

Quattro persone in ospedale per malore e un infortunio

Sono diversi gli interventi di soccorso effettuati nella notte appena trascorsa in Brianza. Nelle prime ore notturne si sono concentrati diversi interventi per malore, fortunatamente tutti di lieve entità.

A Brugherio è stata soccorsa una donna di 42 anni trasportata al San Gerardo in codice verde. Intorno all’una invece i volontari della croce bianca sono intervenuti a Giussano per soccorrere una 23enne che si è sentita male in strada. Dopo le cure del caso sul posto la giovane è stata trasportata in buone condizioni generali all’ospedale di Carate.

Negli stessi minuti, in un impianto lavorativo di via Piave a Veduggio, un 35enne è rimasto lievemente infortunato a seguito di uno schiacciamento. I soccorritori di Besana, accorsi sul posto dopo la chiamata al 112, lo hanno visitato per poi trasportarlo in ospedale a Carate in codice verde.

Segnaliamo anche un altro malore a Cornate d’Adda. Si tratta di un uomo di 42 anni che si è sentito male durante il turno di lavoro, in una ditta di via Matteotti. Fortunatamente anche le sue condizioni non destano preoccupazione.

Infine questa mattina all’alba un uomo di 42 anni è stato soccorso in una azienda di via Isonzo a Limbiate a seguito di un malore. Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Cesano assieme al medico. Dopo una prima valutazione il 42enne è stato trasportato in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.