Raffica di malori nella notte in Brianza. Interventi a Brugherio, Lissone, Cogliate e Ceriano Laghetto.

Malori in Brianza

Diverse persone sono state soccorse per malore nella notte appena trascorsa in Brianza. Il primo intervento della notte a Brugherio dove si è sentita male una 31enne. La donna ha accusato un malore in strada, in via Monza, poco dopo la mezzanotte ed è stata soccorsa dalla croce rossa locale. Fortunatamente dopo le prime cure sul posto si è ripresa e non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

E’ stato invece portato all’ospedale San Gerardo il 42enne che si è sentito male a Lissone, in via Colzani, intorno all’una. L’uomo, soccorso dalla croce verde, è arrivato in pronto soccorso poco prima delle due. Le sue condizioni sarebbero buone.

Più grave la situazione per un 68enne soccorso a Cogliate intorno alle quattro. La croce rossa di Misinto ha soccorso l’uomo in via Rimembranze. Il 68enne, dopo i primi accertamenti sul posto, è stato portato in ospedale a Saronno in codice giallo.

Infine, ultimo intervento della notte, sempre per malore, a Ceriano Laghetto. Qui, in piazza Diaz, è stato soccorso un 81enne, poi trasportato in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita, all’ospedale di Saronno.