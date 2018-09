Ragazza ubriaca dà in escandescenze: arrivano i Carabinieri. E’ accaduto ieri sera intorno alle 23.30 a Seregno. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Una giovane di 22 anni, di origini africane ma italiana e residente a Casalpusterlengo, è stata soccorsa ieri sera intorno alle 23.30 a Seregno, in piazza Roma. La ragazza era in preda ai fumi dell’alcol ed era in evidente stato di alterazione. Sul posto assieme ai sanitari di Seregno soccorso, sono arrivati anche i Carabinieri. Alla vista dei militari la 22enne ha tentato di divincolarsi più volte buttandosi in mezzo alla strada e rischiando di essere investita dalle auto in transito.

A fatica i militari sono riusciti a immobilizzarla, rimediando anche qualche graffio e livido. Una volta arrivata in ospedale a Desio la ragazza se l’è presa anche con il barelliere. Poi è stata sedata.

I due Carabinieri intervenuti sul posto sono stati medicati e dimessi con 7 giorni di prognosi. Tre invece quelli per il barelliere. La giovane è stata denunciata per resistenza aggravata, lesioni personali aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità.