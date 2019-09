Evviva i nonni. E’ il titolo dell’evento che la Pro Loco di Renate – in collaborazione con centro anziani, biblioteca, scuola primaria e con il patrocinio del Comune -, dedica agli “angeli” della famiglia. L’appuntamento è per sabato 28 settembre, dalle 15 alle 22,30, in piazza Zanzi.

Festa per i nonni

Ci saranno le bancarelle, il rinfresco offerto dal centro anziani di Renate, le letture (dalle 15 alle 16,30) e i laboratori (dalle 16,30 alle 18). Non solo. Sarà anche possibile scegliere i regali dell’Unicef per la festa dei nonni e dei bambini.

“Aiuterai così un bambino a ricevere terapie nutrizionali e cure mediche”, spiegano gli organizzatori )Per informazioni: www.unicef.it/festedeinonni).