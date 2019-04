Inaugurazione con figuraccia questa mattina a Renate. La lapide realizzata per rendere omaggio al grande schermidore Edoardo Mangiarotti, infatti, riporta la data sbagliata della sua morte. Avvenuta nel 2012 e non, come inciso sul marmo, nel 2013.

Figuraccia sulla lapide in memoria di Mangiarotti

Questa mattina, alle 10,30, in tanti hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione nella piazzetta del Crocione, tra le via Garibaldi e Vittorio Emanuele. Tra questi, il sindaco Matteo Rigamonti, il suo vice Luigi Pelucchi, il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala e l’assessore regionale allo Sport Martina Cambiaghi. Oltre ai famigliari di Mangiarotti, l’atleta olimpico italiano più iridato di sempre, nato a Renate il 7 aprile del 1919 e morto a Milano il 25 maggio del 2012. E non del 2013, come invece riportato dalla lapide commemorativa, che verrà corretta nei prossimi giorni.

“Ci scusiamo con la famiglia”

“Ci scusiamo con la famiglia del campione e i cittadini per l’errore generato da passaggio di consegne interno, sarà prontamente corretto entro pochi giorni – ha affermato nel pomeriggio il sindaco Matteo Rigamonti – Resta l’importanza di una cerimonia che ha ricordato doverosamente a cento anni esatti dalla nascita uno dei suoi più illustri concittadini”

