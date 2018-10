Sanità in Brianza, la Lega: “No a scelte affrettate”. I consiglieri regionali leghisti Alessandro Corbetta e Marco Mariani intervengono nel dibattito sui confini delle Asst brianzole decise in seguito alla riforma sanitaria.

“E’ necessario, prima di commettere nuovi errori, avviare un vero percorso di ascolto del territorio e capire cosa ha funzionato in questi anni e cosa no. L’obiettivo della sanità – spiegano Alessandro Corbetta e Marco Mariani – deve essere garantire ai cittadini servizi e ospedali efficienti”.

La Lega in ascolto del territorio

“No, dunque, in questo momento a decisioni affrettate – hanno aggiunto Corbetta e Mariani, riferendosi agli emendamenti presentati dal Pd e dal M5S per portare l’ospedale di Desio sotto Vimercate – anche perché allo stato attuale delle cose gli utenti possono rivolgersi alle strutture che preferiscono.” Sulla scorta di quanto è avvenuto con gli ambiti territoriali sanitari di Como e Varese, la Lega ha riaperto la discussione sui confini territoriali delle Asst anche a Monza e Brianza. “Stiamo ascoltando comitati, associazioni, operatori ed utenti. Quella di ritornare al vecchio assetto che vedeva gli ospedali di Desio e Vimercate in un’unica azienda sanitaria – spiegano i due esponenti della Lega – è una delle ipotesi emerse ma non l’unica. Occorre prendere il tempo necessario per trovare un accordo politico all’interno della maggioranza e scegliere la soluzione che possa essere più soddisfacente per il territorio”.