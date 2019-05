Stamattina in edicola lo Speciale Elezioni in omaggio. E’ in allegato ai settimanali del Gruppo Netweek della provincia di Monza e della Brianza, chiedetelo al vostro edicolante di fiducia.

Stamattina, martedì 28 maggio, in tutte le edicole di Monza e della Brianza potete richiedere lo Speciale Elezioni, in omaggio acquistando Giornale di Monza, Giornale di Vimercate, Giornale di Carate, Giornale di Seregno o Giornale di Desio. Trentadue pagine ricche di risultati delle elezioni Europee e Amministrative. Queste ultime hanno interessato ben 31 dei 55 paesi che formano la nostra provincia. Come e più che a livello nazionale in Brianza si è avvertita l’ondata della Lega che, alleata con le altre forze del centrodestra, ha conquistato al primo turno anche paesi con più di 15mila abitanti, come Giussano, Bovisio Masciago (con giallo) e Besana Brianza. Vanno invece al turno di ballottaggi Muggiò e Concorezzo. Gli elettori di questi paesi dovranno quindi tornare alle urne il 9 giugno.

Nel Vimercatese restano alcune roccaforti rosse, anche se è caduta Mezzago. Nel Caratese unico baluardo del centrosinistra degli otto paesi chiamati alle urne è invece rimasto Triuggio. Tutto questo, oltre ai primi commenti a caldo, ai voti di preferenza, alle foto dei festeggiamenti e alle composizioni dei nuovi Consigli comunali sullo Speciale elezioni in tutte le edicole da questa mattina. Buona lettura.