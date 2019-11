Un albero per Emanuele Cosentino, il 17enne seregnese, studente del liceo Curie di Meda, morto a settembre in un incidente stradale.

Sabato 9 novembre al liceo Marie Curie di Meda è stata l’ora del ricordo e di un triste tributo. Nel parco dell’istituto si è svolta infatti una cerimonia in memoria dello studente Emanuele Cosentino, morto a settembre in seguito a un terribile incidente stradale. Per il giovane i compagni di classe e la comunità scolastica hanno scelto di piantare un albero (liquidambar styraciflua), che ora potrà crescere e prosperare nel giardino del liceo Curie, come simbolo della vita che continua. L’albero è stato donato dal giardiniere. Questo gesto permetterà ai ragazzi di destinare i fondi raccolti a un’associazione benefica indicata dalla famiglia di Emanuele.

Accanto all’albero la frase “Io vi stupirò”, che il ragazzo ripeteva sempre

Accanto all’albero è stata apposta una targa che riporta la frase “Io vi stupirò!” che Emanuele era solito ripetere. Alla cerimonia erano presenti i suoi compagni di 4BS, gli amici di 4CS gentilmente accompagnati dal professor Carlo Pozzoli, i genitori di Emanuele, suo fratello Gabriele. Non mancavano alcuni insegnanti, i genitori degli studenti e il preside, Bortolino Brunelli. Il dirigente scolastico ha tenuto un breve discorso a tutti i presenti, per poi lasciare spazio ai ragazzi che, aiutati dai giardinieri, hanno messo a dimora la pianta.

Musica e pensieri dei compagni di classe

Tutto si è svolto con l’accompagnamento musicale da parte di due studentesse. La classe ha poi donato alla famiglia un video, che ritrae i momenti felici di Emanuele con i suoi compagni. Per finire, i pensieri di tutti verso l’amico, scomparso troppo presto, hanno reso il momento toccante e simbolico.